Queste, le parole di Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa. Nello specifico, il dirigente ha parlato anche di Zirkzee.- "L'anno scorso il Milan ha fatto un grande mercato, serviva mettere le basi. Questo mercato sarà soprattutto sui dettagli. Dopo l'addio di Giroud serve un nuovo numero 9. C'è Jovic, ma cerchiamo un nuovo attaccante. Zirkzee è un giocatore forte, arriva da una grande stagione. Arriva da scuola Olanda, se è un altro Ibra o no...non voglio fare paragoni. C'è grande differenza tra la realtà e quello che si dice e si scrive".- "Quando si parla di trattative, c'è chi vuole sfruttare le situazioni, fa delle richieste, pensando che il club sia sotto pressione. Però dev'essere ok per noi: dobbiamo dire noi va bene. Le commissioni devono essere ok per noi, è una trattativa come è normale che sia. Non è una beneficenza. Deve essere il bene per il club, che fa le sue valutazioni".