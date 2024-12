Zirkzee torna titolare ma delude: futuro sempre più incerto

All'Old Trafford c'è stata la sfida tra il passato dellan e uno degli obiettivi per l'attacco del futuro (e del presente),E chi ne è uscito meglio è senza dubbio il difensore, che ha segnato sbloccando la partita e mettendo in discesa la gara del Bournemouth., anzi. L'attaccante tornava da titolare in Premier dopo tre panchine di fila e non ha sfruttato l'occasione concessa da Amorim. Non solo non ha inciso in fase offensiva mache salta indisturbato "grazie" alla posizione errata di Zirkzee, fermo alle sue spalle. Un errore che non è passato inosservato ai tifosi del Manchester, fortemente critici nei confronti dell'attaccante, per questo e in generale per la sua partita. Dura poco più di un tempo la gara del giocatore olandese, sostituito al minuto 54'.L'allenatore dei Red Devils, arrivato a novembre, in questa fase sta valutando tutta la propria rosa, cercando di capire su chi puntare nella seconda parte di stagione e chi invece non è ritenuto centrale. E la titolarità di Zirkzee era anche in questa chiave. Dopo la prestazione odierna, scendono le quotazioni del giocatore.pronta ad affondare il colpo se ci fossero le giuste condizioni.