Huijsen segna contro il Manchester United VIDEO

GOAL | Manchester United 0-1 Bournemouth | Huijsen



Dean, schierato ancora una volta titolare con ilsi regala la gioia del goal contro ilL'ex difensore della Juventus ha sbloccato la partita nel corso del primo tempo.Al minuto 28' Huijsen ha trovato la rete sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il classe 2006 ha segnato di testa, con una grande girata che ha beffato Onana. Per Huijsen è il secondo goal da quando è arrivato in Premier League. Un momento molto positivo per il difensore, che dopo un inizio di stagione in cui aveva trovato poco spazio, si sta conquistando una maglia "fissa". Di seguito il VIDEO del goal.