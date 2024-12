Joshuache in estate è passato dal Bologna alora resta accostato allaper la sessione invernale di calciomercato. Tuttavia, nella serata di oggi nella sfida contro il Wolverhampton il giocatore è subentrato al minuto 79 senza spostare particolarmente gli equilibri complice la sconfitta per 2-0 dei Red Devils. Stando però a quanto riferisce SkySport il giocatore olandese non dovrebbe spostarsi nel corso della sessione invernale di calciomercato in quanto a lasciare Manchester dovrebbe essere Rashford. Quindi si allontana dalla Juventus e da Thiago Motta Zirkzee, nonostante lo scarso impiego.