Il peso del "flop"



Il compito di Rúben Amorim

La stagione dialè ben lontana dalle aspettative. Acquistato nell'ultimo mercato estivo dal Bologna per circa 40 milioni di euro, l’attaccante olandese, classe 2001, non è riuscito a lasciare il segno nei suoi primi mesi in Premier League. Con un solo gol e due assist in 17 presenze ufficiali, il rendimento del giovane centravanti è finito sotto la lente di ingrandimento di tifosi, media e addetti ai lavori.Il quotidiano britannico Mirror non usa mezzi termini, definendoun vero e proprio “flop”. Una valutazione condivisa anche da molti esperti del settore. Tra questi, l’ex nazionale olandese, noto per il suo passato con club prestigiosi come Ajax e PSV, ha espresso un parere severo sul futuro del connazionale: "Temo per il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United. È stato ingaggiato da Erik ten Hag, ma ha segnato a malapena e gli manca la qualità per giocare ai massimi livelli. Adesso arriva un nuovo allenatore, e se Rúben Amorim dovesse concludere che è troppo inefficace per il Manchester United, le cose diventerebbero piuttosto complicate per Zirkzee".Le parole di Kieft evidenziano il rischio che l’attaccante possa non essere considerato centrale nel progetto tecnico del nuovo allenatore,La scelta deldi affidarsi aper guidare la squadra rappresenta una nuova opportunità per Zirkzee, ma anche una sfida cruciale. Secondo quanto riportato dal Mirror, la dirigenza dei Red Devils avrebbe chiesto al tecnico portoghese di provare a dare una "nuova vita" al giovane attaccante. Tuttavia, il compito non sarà semplice: la Premier League è un campionato estremamente competitivo, e le aspettative per un giocatore acquistato con un investimento significativo sono inevitabilmente alte.Amorim dovrà decidere se puntare su, lavorando per sfruttarne al meglio le qualità, o se relegarlo a un ruolo marginale, potenzialmente aprendo la strada a una cessione futura.