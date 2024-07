Il Milan non abbandona la pista Joshua. L'attaccante olandese rimane la prima scelta dei rossoneri per prendere il posto di Olivier Giroud e indossare la maglia numero 9. Tuttavia, il Milan non è l'unico club interessato al classe 2001 del Bologna, la cui clausola rescissoria di 40 milioni di euro è entrata in vigore lunedì 1 luglio.Il Manchester United si è inserito nella corsa per Zirkzee, complicando ulteriormente le tempistiche. Nei giorni scorsi, il consiglio direttivo dei Red Devils ha autorizzato il tecnico Erik ten Hag a parlare direttamente con Kia Joorabchian, il procuratore anglo-iraniano che gestisce gli interessi di Zirkzee. Resta ancora da chiarire se il club inglese sia disposto a soddisfare tutte le condizioni dell'affare. Sul giocatore, al momento, non c'è la Juventus.