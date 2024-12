Perché il Manchester United può cedere Zirkzee

Nemmeno l'approdo di Ruben Amorim sulla panchina delè servito a rilanciare, già ai margini con Erik Ten Hag. Come scrive Tuttosport, dopo una buona prestazione contro il Tottenham (peraltro elogiata dallo stesso tecnico portoghese), tutto si è sfarinato nella prestazione contro il Bournemouth. Per l'attaccante una marcatura persa sul goal dell'ex bianconero Dean Huijsen e una prova talmente impalpabile che ha indotto l'allenatore a sostituirlo dopo neanche un'ora con conseguente, immediata, condanna tifosa: "Non sa fare niente, è il nostro peggior acquisto di tutti i tempi".Difficile, dunque, che ci siano i margini per poter ricucire, e a questo punto è concreta la possibilità che i dirigenti del Manchester prendano in considerazione l'opportunità di un prestito che possa rilanciare l'olandese, ma non per comprensione umana quanto per rivalutare l'ingente investimento di 42 milioni di euro: la Juventus rimane sempre alla finestra, per capire se a gennaio ci saranno i margini per sferrare l'assalto decisivo.