Perché il Manchester United può cedere Zirkzee

Il Telegraph lo ha definito "pietoso e imbarazzante", inserendolo al settimo posto nella lista dei peggiori attaccanti di sempre del. È già rottura tra il mondo dei Red Devils e, fresco di umiliazione per quella sostituzione al 33' del primo tempo contro il Newcastle che di fatto lo ha esposto ai fischi e agli insulti dei tifosi, tanto pesanti da digerire al punto da spingerlo a lasciare la panchina e tornare subito negli spogliatoi, in lacrime. Una frattura difficilmente ricomponibile, con lapronta ad approfittarne. L'olandese, del resto, è il profilo ideale per l'attacco di Thiago Motta, con cui lo scorso anno al Bologna è esploso.E ora il Manchester United, come scrive Tuttosport, potrebbe pure agevolare il suo trasferimento in bianconero, se non altro per non veder deprezzarsi definitivamente l'investimento estivo da 42,5 milioni di euro. La Juventus ovviamente ragiona su un prestito, confidando che il club inglese possa evitare di richiedere clausole per il riscatto a fine stagione; se ne riparlerà poi a giugno, anche alla luce di altri incastri come quelli riguardanti il futuro di, oltre alla posizione di Marcus Rashford.





