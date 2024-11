Stando a Calciomercato.com, lapotrebbe avere un asso nella manica nell'eventuale trattativa per, di cui si parla già di un addio aldopo mesi difficili:, il super agente dell'attaccante olandese, ha infatti un rapporto molto buono e diretto con Cristiano Giuntoli, con cui discute da mesi della situazione del giocatore. Il procuratore starebbe già muovendo le proprie pedine dietro le quinte. La soluzione bianconera piace molto per tanti motivi, e anche la stessa Vecchia Signora sarebbe decisamente favorevole all'affare: l'ingaggio di Zirkzee (3,5 milioni di euro) è infatti in piena linea con la nuova filosofia societaria, il valore del cartellino è alla portata (tra i 40 e i 50 milioni) e l'ex Bologna ha un rapporto di stima reciproca con Thiago Motta.