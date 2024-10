Zirkzee può andare alla Juventus?

Come sta andando Zirkzee al Manchester United?

"Mi farei prestaredal[…]. Sarebbe il profilo perfetto, anche perché consentirebbe a Motta di avere un attaccante con caratteristiche differenti da Vlahovic. Ma la trattativa la comincerei adesso: un prestito con magari la possibilità di riscattarlo". A dare "consigli per gli acquisti" allain vista del mercato di gennaio è, grande estimatore dell'attaccante olandese classe 2001 che si è guadagnato la chance di approdare in Premier League, in un club storico come lo United, grazie all'exploit vissuto lo scorso anno al Bologna sotto la guida diMa Joshua Zirkzee potrebbe davvero diventare un'idea concreta per la Juventus? L'operazione si preannuncia difficile, come del resto lo era stata nei mesi scorsi quando il giocatore era stato effettivamente sondato dai bianconeri (ma anche dal Milan), seppur con poche speranze. I Red Devils, infatti, hanno investito oltre 40 milioni di euro per lui facendogli firmare un contratto quinquennale con opzione per un ulteriore anno, e di certo non potrebbero permettersi di svenderlo; al massimo, come suggerito dallo stesso Di Canio, si potrebbe valutare l'ipotesi di un prestito, tenendo però presente che il giocatore guadagna 6 milioni di euro a stagione.D'altro canto non si può nemmeno ignorare il fatto che Zirkzee è già diventato una sorta di caso in Inghilterra: dopo il goal all'esordio, infatti, è rimasto a secco nelle successive 9 partite, di cui 4 disputate da titolare, e non si è mai distinto per giocate o assist, tanto da finire nel mirino dei tifosi pronti già a chiederne la cessione a gennaio. Nel calcio, si sa, tutto può cambiare nell'arco di pochi giorni. Ma è chiaro che, se la sua situazione a Old Trafford rimanesse quella attuale, non sarebbe da escludere totalmente un suo nuovo trasferimento. Magari proprio alla Juve che, guarda caso, cerca un attaccante da affiancare a. Non necessariamente per sostituirlo, ma anche "solo" per dargli un po' di respiro e per valorizzarlo al meglio.





