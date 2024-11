Zirkzee Juve, la situazione

Zirkzee Juve, le ultime

Zirkzee, i numeri stagionali

Presenze: 17

Minuti: 699

Goal: 1

Assist: 2

. Tutto sulla difesa? No, non proprio. All’apertura della finestra di mercato di gennaio, l’obiettivo principale della Juventus , già ribadito anche da Cristiano, sarà quello di rinforzare il pacchetto arretrato in sofferenza dopo gli infortuni di. Le ultime settimane, però, hanno mostrato come la coperta sia corta anche davanti, soprattutto con giocatori comeche fin qui – a gradazioni differenti -, non sono riusciti a dare alla causa il contributo sperato.E quindi la Juventus guarda anche al mercato degli attaccanti. E quindi la Juventus non può fare a meno di non notare la situazione di Zirkzee al Manchester United. Un solo goal in stagione, assorbito anche lui dalle difficoltà ambientali dello United, finito nel mirino di critica e tifosi. Non stupisce, dunque, quanto scrive oggi La Stampa: Zirkzee si offre alla Juventus. Alla ricerca di una scappatoia dalla situazione qui descritta, per tornare tra le braccia di Thiago Motta che a Bologna lo ha valorizzato e fatto esplodere.Manca più di un mese all’apertura del mercato invernale, presto per affondare, ma il momento giusto per delineare le strategie. E quelle della Juventus dicono che bisogna intervenire in difesa e che occorre vendere per finanziare le entrate . Insomma, situazione complicata e per nulla semplice: Zirkzee è un nome da monitorare ma per portarlo a Torino servirà un lavoro di fino e, soprattutto, l’accordo giusto con lo United per quanto riguarda formula e ingaggio.