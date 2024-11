La situazione di Zirkzee

Domani, quando nel bene o nel male sarà già un ricordo , gli sforzi di tutti alla Continassa saranno rivolti a un'altra sfida importante e delicata, quella di Champions League contro l'Aston Villa in programma mercoledì. Qualcuno però - si legga: Cristiano Giuntoli e il suo staff - non potrà fare a meno di gettare un occhio su Ipswich-Manchester United, sfida che segnerà il debutto sulla panchina dei Red Devils di Ruben Amorim. L'obiettivo? Provare a capire fin da subito le intenzioni del nuovo tecnico in merito a, in odore di partenza a gennaio dopo una prima fase di stagione difficile ma ancora speranzoso di dare una svolta alla sua prima esperienza in Inghilterra.L'olandese, non è un segreto, è uno dei nomi in cima alla lista bianconera in vista del mercato di gennaio, ma anche in prospettiva considerata la situazione contrattuale di. L'ingaggio non è esagerato (circa 5,5 milioni di euro lordi all'anno), inoltre è nota la sua "connessione" con, che infatti lo riabbraccerebbe volentieri. Molto del suo futuro, però, dipenderà dal nuovo allenatore dello United, che potrebbe sia confermare il trend registrato dall'ex Bologna sotto la guida di Erik Ten Hag ma anche cambiare completamente il suo destino. La Juve osserva a distanza. Mentre per Zirkzee sembra tramontata - restando in tema "match day" - la pista Milan, molto calda la scorsa estate.