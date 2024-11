"Deve capire che deve entrare in area per sfruttare i cross". Un messaggio chiaro quello lanciato ieri dal nuovo tecnico del Manchester United , subentrato negli ultimi 25 minuti del match contro l'Ipswich senza riuscire a incidere (1-1 il risultato finale). La convivenza dell'attaccante olandese con il sostituto di Erik Ten Hag è un tema non da poco in vista del mercato di gennaio, in quanto potrebbe cambiare completamente il suo futuro, che adesso sembra poco legato alla Premier League. E alla finestra c'è sempre la, con Cristiano Giuntoli che segue la situazione pregustando un assalto invernale per strappare Zirkzee in prestito.