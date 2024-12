è qualcosa in più di un semplice obiettivo di mercato per la. Come scrive Calciomercato.com, l'olandese è l'attaccante prescelto per dare ancora più forza al progetto tecnico che ha in mente, che può diventare la chiave per il suo trasferimento alla Continassa: è proprio con l'italo-brasiliano, infatti, che l'ex Bologna ha reso al meglio nella sua ancor breve carriera, come sa bene anche il suo agenteche infatti per il futuro ha dato priorità a Cristiano Giuntoli. Sulle tracce di Zirkzee, però, c'è anche il, che ha iniziato a discuterne internamente con Giovanni Manna e colleghi. E il forte interesse del Manchester United per, attualmente al Galatasaray, può essere l'apripista per una trattativa.