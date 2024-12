Zirkzee al Napoli, Osimhen al Manchester United: l'idea

Nel mercato di gennaio chi potrebbe a sorpresa creare un effetto domino che interesserebbe anche l. L'attaccante nigeriano, che ha lasciato in prestito ilper andare al Galatasaray, è finito nel mirino del Manchester United, in cerca di un nuovo centravanti.Ruben Amorim, tecnico delvorrebbe un nuovo giocatore in attacco e un'opportunità è rappresentata da Osimhen. Secondo quanto riferito da TBR Football, il club inglese non ha la possibilità però di fare un investimento di questo tipo e starebbe pensando ad un clamoroso scambio con il Napoli. Marcus Rashford, Rasmus Hojlund esarebbero delle potenziali contropartite nell'operazione. Scenario che indirettamente interesserebbe anche la Juventus visto che Zirkzee è uno degli obiettivi per l'attacco.