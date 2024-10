Zielinski infortunato: l'esito degli esami e quando torna

Dalla nazionale è tornato con qualche problema fisicoche ha accusato un fastidio muscolare con la Polonia. Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto in mattinata agli esami per capire l'entità dell'infortunio."Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca.Gli esami hanno evidenziato un'elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno".Zielinski salterà quindi la prossima partita contro la Roma ma potrebbe recuperare per il match con la Juventus in programma domenica 27 ottobre.