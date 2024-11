Il centrocampista polacco Piotr, attualmente in forza all'Inter, ha rilasciato una lunga intervista al canale polacco Kanał Sportowy. Tra i vari temi affrontati, Zielinski ha parlato della decisione presa un anno fa di indossare la maglia nerazzurra, nonostante avesse ricevuto numerose offerte dopo la scadenza del contratto con il Napoli.Il giocatore ha inoltre condiviso alcuni dettagli sull'ambientamento alla corte di Simone Inzaghi, rivelando che, contrariamente alle aspettative, l'adattamento al nuovo contesto non è stato così semplice come si poteva immaginare."Su di me c'erano Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus... Ho ricevuto richieste specifiche da parte del Barcellona. Ma mi piace l'Italia. Quando sono arrivato ​​al Napoli, mi sono trovato bene, sarebbe stato difficile per me andare in Inghilterra, per esempio. Avrei preso in considerazione la Spagna, ma la priorità era continuare la mia carriera in Italia".