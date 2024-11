Lille-Juventus, i numeri di Zhergrova

Minuti giocati: 90'

Assist: 1

Tocchi: 51

Precisione dei passaggi: 71%

Cross (riusciti): 1 (1)

Tiri in porta: 2

Dribbling tentati (riusciti): 12 (8)



Zhegrova, chi è

Edonieri sera è stato provvidenziale per la rete del Lille che ha sbloccato la sfida di Champions League. Il giocatore però in estate era stato un pallino del direttore Cristiano Giuntoli. Prima della decisione della dirigenza bianconera di virare su altri profili, come Francisco Conceicao e Nico Gonzalez. In precedenza però sul taccuino di Giuntoli ci era finito anche il giocatore classe 1999 del Lille.Giocatore kossovaro classe 1999, in forza al Lille ma anche nella propria nazionale. Il suo ruolo naturale è l'ala destra ma all'occorrenza gioca anche sulla corsia mancina. In precedenza ha vestito le maglie di Basilea e Genk. Il suo valore di mercato attualmente è di circa 25 milioni di euro.





