Le parole di Zenga su Di Gregorio

Intervenuto in diretta su Sky a 'Calciomercato - L'originale',ha espresso il suo pensiero riguardo al portiere della Juventus, inserendolo tra i tre estremi difensori più forti del nostro campionato insieme a Marco Carnesecchi dell'Atalanta e Elia Caprile, appena passato dal Napoli al Cagliari. Ecco le parole di Zenga su Di Gregorio."Di Gregorio secondo me dopo tre anni ha fatto un passo importante, ha sulle spalle una responsabilità enorme: gioca in un club dove se sbagli una piccola cosa te la fanno notare. Avrà un grande futuro".