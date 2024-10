C'è grande apprensione per la salute di Zdenek, noto ex allenatore di squadre come Roma e Lazio. Il 77enne tecnico ha avuto un'ischemia nella serata di martedì e al momento si trova ricoverato presso la Clinica Pierangeli di Pescara, dove è sotto osservazione medica. Fortunatamente, come riportato dal quotidiano "Il Centro", Zeman non sembra essere in pericolo di vita: è lucido, cosciente e sta collaborando con i medici per eseguire ulteriori accertamenti. L'ambiente calcistico e i suoi tanti tifosi attendono con ansia aggiornamenti, sperando in un rapido miglioramento delle sue condizioni di salute.