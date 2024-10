"All’undicesima uscita stagionale la squadra di Motta ha conosciuto la sofferenza piena: 22 tentativi dello Stoccarda, dieci nello specchio costituiscono un bilancio molto negativo. Le assenze di Koopmeiners, Nico e Bremer non sono uno scherzo, tuttavia ciò che ieri è veramente mancato è stato il gioco", il commento di Ivansul Corriere dello Sport dopo Juventus-Stoccarda."La sconfitta non è dolorosissima per la classifica e immagino che non avrà ripercussioni sul rapporto di fiducia col gioco. Impone comunque una riflessione, specie su Yildiz: il ragazzo merita le occasioni e lo spazio che gli vengono offerti, ma gioca con la tensione di chi deve per forza incidere. Un tiro e mezzo nelle ultime cinque partite non sono un bilancio da numero 10, ovvero da giocatore che dovrebbe condizionare più degli altri la proposta"."Non credo che la pesantezza della maglia lo aiuti a crescere meglio. Spero di sbagliarmi. Sospetto che l’assegnazione del numero dell’eccellenza appartenuto a Baggio e Del Piero, ma anche - per poco tempo - a Tevez e Pogba, sia stata fatta anche per accontentare lo sponsor Adidas che chiedeva una bella storia da raccontare e vendere, un personaggio sul quale poter eventualmente imbastire una campagna