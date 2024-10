Le parole di Ivansul Corriere dello Sport:"La sconfitta non influisce pesantemente sulla classifica e probabilmente non compromette la fiducia nel gioco. Tuttavia, richiede una valutazione, in particolare riguardo a Yildiz: il giovane merita le opportunità e il tempo che gli vengono concessi, ma gioca con l'ansia di dover necessariamente lasciare il segno. Un tiro e mezzo nelle ultime cinque partite non è un rendimento da giocatore chiave, che dovrebbe incidere maggiormente sul gioco della squadra. Non credo che il peso della maglia lo aiuti a migliorare. Spero di essere smentito".