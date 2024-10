Zazzaroni: 'Spalletti era il primo obiettivo di Giuntoli per la Juventus'

nei giorni scorsi era a Roma, dove si è fermato per vedere la nazionale italiana, avendo modo di salutare anchecon cui ha trascorso anni al. E proprio del commissario tecnico parla Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, svelando un indiscrezione sul tecnico che riguarda lae direttamente Giuntoli."Nei giorni scorsi - riferisce Zazzaroni - ho raccolto un’indiscrezione alla quale non è difficile dare credito. I- ha raccontato una fonte vicina al direttore juventino -, il quale però ad agosto - dopo le dimissioni di Mancini - fu sedotto da Gravina e dalla panchina azzurra, il sogno assoluto della vita".Alla fine è arrivatoa Torino, che però non è da considerare un'alternativa, anzi. "Motta non è una seconda scelta, ci mancherebbe: è però immaginabile che l’ex dg del Napoli avrebbe gradito di ricomporre la coppia a Torino. Anche per la gioia di Luciano nazionale", aggiunge Zazzaroni.