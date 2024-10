Sulle colonne de Il Corriere dello Sportha detto la sua anche sulle prossime strategie di mercato della: "La campagna acquisti della prossima estate potrebbe essere tanto ricca quanto l’ultima, visto che – fatti due conti – le risorse dovrebbero aumentare sensibilmente. E allora uno comedel Lille rientrerebbe facilmente nei programmi tecnici", il commento del giornalista, che poi smentisce un'altra ipotesi: "Non, visto che la clausola dei 75 milioni non è valida per l’Italia e che Aurelio De Laurentiis, piuttosto che vendere il centravanti nigeriano alla Juve, lo regalerebbe ai turchi".