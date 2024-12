Le parole di Ivana Mediaset:"Questa Juventus è una squadra qualunque ma non è la Juventus. Ma è normale, deve vincere per tre quattro anni, un po' come il Milan. Al di là delle battute, non ha fatto una grande partita ma hanno avuto fortuna un pochino tutte, il Napoli a Genova nel secondo tempo, L'Atalanta è stata fortunata perché ha giocato meglio l'Empoli, forse è il momento sarà il natale mi aspetto molto di più dalla Juventus che ha recuperato Nico che è un giocatore molto importante e vedremo se riuscirà a trovare anche un gioco.Adesso mi piace molto il Bologna, più di quello dell'anno scorso e Italiano ha la Champions ma non ha Zirkzee, Calafiori, Ferguson per molto tempo e sta facendo un buon lavoro. Vlahovic? Che non sia il centravanti ideale di Motta lo sanno anche i muri ma comunque segna".