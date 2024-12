Le parole di Ivana Pressing:"La Juventus non ha un’anima, ha molta fortuna. Ha più punti di quelli che avrebbe meritato, sospendo il giudizio perché la prossima settimana sarà ad 1 punto dalla quarta e faremo altri discorsi. Non vedo qualcosa di molto positivo, arriverà magari.Motta sta lavorando con tante difficoltà, probabilmente le risolverà ma non mi sembra una squadra scudetto. Al momento è abbastanza deludente. L’hanno raccontato come il propagatore di gioco meraviglioso, al Bologna l’ha fatto ma alla Juve non l’ha fatto".