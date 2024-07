Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay,ha fornito il proprio pensiero riguardo al prossimo campionato di, individuando nell'campione d'Italia in carica come la squadra destinata a fare nuovamente il vuoto in classifica e dunque a candidarsi come favorita numero per la conquista di quello che nell'eventualità sarebbe il secondo Scudetto consecutivo dell'era Simone Inzaghi. Di seguito ecco le dichiarazioni del diretto del Corriere dello Sport:"Ci risentiamo a fine agosto quando l'Inter è già in fuga come scrive, giustamente, un nostro ascoltatore. Occhio al Napoli di Conte? Ma magari...".