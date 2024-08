Il direttore del Corriere dello Sport Ivanha commentato cosi sulle colonne del quotidiano il momento del mercato della Juventus:Squadre ancora incomplete, 8 delle quali impegnate in Europa, un calendario talmente folle da azzerare qualsiasi certezza, precedente e luogo comune. Turnover e infortuni non quotabili. Gonzalez, Koopmeiners, Fofana, Gudmundsson, Dia e altri giocatori decisivi non si sono allenati con i rispettivi compagni. I casi Juve e Napoli emblematici di un’estate scombinata.La Juve ha appena reintegrato McKennie, il centrocampista più dinamico a disposizione di Motta, e non escludo che possa recuperare altri “esiliati” (non si può parlare di esuberi quando il totale di giocatori feriore a 25, sempre la Juve abbraccia in queste ore Nico Gonzalez e attende Koopmeiners, un altro esterno e che qualche “fuori progetto” si tolga dalle balle".