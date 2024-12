Ivannel suo consueto editoriale su Il Corriere dello Sport ha commentato la Juventus e Thiago Motta. Il commento:"M​otta è arrivato alla Juve proprio perché il suo gioco al Bologna è stato messo a confronto con quello (demonizzato) dell’ultimo Allegri, il bello contro il brutto, altrimenti non ci sarebbe stata offerta da Torino. Da tifoso mi sono goduto in pieno l’anno mottiano – devo ammettere che non mi dispiace nemmeno questo con Italiano, considerata anche la partecipazione alla Champions – pertanto non posso che apprezzare Thiago come allenatore e sono sicuro che farà una splendida carriera. Mi offende solo che qualcuno l’abbia convinto che i miei giudizi sono condizionati dall’amicizia con il suo predecessore: sono i soliti ridicoli paraninfi, interpreti del più sgradevole leccaculismo aziendale. Ho – lo ammetto – il torto, o il merito, di aver affermato che dovrebbe essere Allegri a non accettare ancora il confronto con Motta, potendo esibire 6 scudetti, alcune coppe e due finali di Champions. Thiago ha 15 anni di meno e tutto il tempo per farsi. Sono fin troppo trasparente e onesto quando mi dichiaro di parte. Eppure so riconoscere i meriti di chi sa lavorare