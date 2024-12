scrive così, sulle colonne de Il Corriere dello Sport, delladi, dopo l'ennesimo pareggio stagionale: "Il progetto Motta è in evidente ritardo sui tempi: sono ancora poche le certezze e troppo numerosi i punti interrogativi tanto di natura tecnica quanto fisica. Inoltre ci sono giocatori in forte difficoltà, penso a Vlahovic, ma anche a Yildiz e Nico Gonzalez. Douglas Luiz non riesco nemmeno a considerarlo. È evidente che nel mese di gennaio Giuntoli dovrà impegnarsi parecchio per consegnare al tecnico due difensori e un altro centravanti. Il guaio è che non potrà ricavare risorse dalle cessioni, visto che gli unici giocatori da mercato sono Bremer, lungodegente, Yildiz, Fagioli (...) e forse McKennie, che sta trattando il rinnovo. Non escludo che intervenga la proprietà, andando in tasca".