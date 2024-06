Calafiori, il commento di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato di alcuni singoli dell'Italia a Radio Deejay. In particolare si è soffermato sulle caratteristiche dei due difensori centrali, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori, quest'ultimo obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto arretrato.Il giornalista ha evidenziato alcune lacune di Bastoni e Calafiori: ", giocano e difendono sulla palla. Sono tre mancini con Dimarco, li ho visti in grande difficoltà. Barella e Donnarumma sono le nostre punte, sotto il resto è mediocre". I due difensori hanno giocato da titolari entrambe le partite di Euro2024.