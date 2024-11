Zazzaroni a Pressing: 'Se la Juventus vince lo scudetto è un miracolo'

Dopo l'undicesimo turno di Serie A, si parla della lotta scudetto a Pressing e in particolare del ruolo che potrà avere lain questo campionato: "Mi ero un po' illuso dopo le prime giornate, la pensavo già pronta, fin troppo, poi ci sono stati alti e bassi. Oggi secondo me non è pronta, squadra giovane. Con l'Udinese ha dimostrato grande solidità e non era facile", le parole di, se vince lo scudetto è un miracolo, devono fare la statua a Thiago Motta. E a Giuntoli...che ha fatto una squadra senza centravanti di riserva...", ha commentato Ivan Zazzaroni."Ho scoperto che Kalulu è Beckenbauer oggi, non lo sapevo. Pensavo fosse un difensore bravo, ma è arrivato lui e adesso diventa solidissima la partitacredo attraverserà momenti meno divertenti. Danilo? In questo momento è sotto un treno...""La Juve è ancora al 30% di quello che farà. Non ha ancora avuto Douglas Luiz praticamente,ha giocato con gli under. Credo che quello che vedremo nei prossimi 2-3 anni...abbiamo visto il 30%. La Juve ha comprato e venduma certamente non è una squadra che ha finito il suo percorso.