Zazzaroni a Pressing: le parole su Thiago Motta

"L'allenatore ha delle scelte, gioca.", Ivan Zazzaroni a Pressing commenta le decisioni difacendo un paragone anche con quando il tecnico allenava il Bologna."Cambiando tanto nella Juve, che non è il Bologna qualche problemino di gestione puoi averlo. Non è una squadra nata per vincere il campionato, costruita per tentare di durare. Come lo scorso anno Allegri diceva che la Juve doveva puntare ai primi quattro posti, Giuntoli dice la stessa cosa. Cambiato tanto, spendendo tanto ma senza pensare di vincere subito, dò tante giustificazioni da questo punto di vista."