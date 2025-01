Zazzaroni a Pressing: 'Il secondo tempo della Juventus a Napoli è stato raccapricciante'

AFP via Getty Images

Ivan, a Pressing, parla così del momento della Juventus."Juventus evaporata? Non me lo spiego. Mai visto fare quello che è successo nella ripresa del Maradona. La Juventus è stata il Napoli, a livello di temperamento, presenza, è stato pazzesco. Il secondo tempo della Juventus è stato raccapricciante. Non voglio parlare di mercato, di Vlahovic che entra a 10' dalla fine, di Kolo Muani. Errori ne hanno commessi tutti, da Giuntoli all'allenatore. Ognuno ha le sue responsabilità. Hai 16 punti dal Napoli, qualche responsabilità te le devi prendere. A fine anno erano 18, ora 16. Mi sembra che molto non stia funzionando. Siamo a fine gennaio, se va avanti così la stagione può essere fallimentare".