Ivan Zazzaroni: le parole su Federico Chiesa

Ivan Zazzaroni è intervenuto come di consueto ai microfoni di Pressing, nella serata di ieri sulle reti Mediaset, commentando la situazione di calciomercato della Juventus chiaramente un focus particolare sull'esterno azzurro Chiesa. Queste le sue parole su Federico Chiesa nel corso della trasmissione televisiva, il giornalista è certo voglia soltanto due destinazioni per il suo futuro:"Federico Chiesa vorrebbe una tra Inter e Milan e io lo so per certo. Io se fossi un dirigente prenderei Federico Chiesa domani mattina".