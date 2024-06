Come ormai da tradizione, con l’avvicinarsi della sessione di calciomercato estivo, il nome di Nicolòtorna in voga in qualità di suggestiva ipotesi di rinforzo per diverse squadre, italiane e non. Il talento classe 1999, infortunatosi a metà maggio e costretto a rinunciare anzitempo alle speranze di convocazione per UEFA EURO 2024, arriva da un anno e mezzo passato tra Turchia e Inghilterra. La sua possibile destinazione per il 2024/2025, al momento, resta tutta da definire. Il richiamo dell’Italia è sempre forte e, secondo i bookies, la prossima tappa del talento ex-Roma potrebbe essere in una delle città più belle del nostro Paese.- Stando alle valutazioni di Betclic, la Fiorentina sarebbe pronta ad accogliere Zaniolo come nuovo interprete in una trequarti che, nella stagione appena conclusa, è troppo spesso mancata all’appello negli appuntamenti importanti. La quota del trasferimento a Firenze è di 2.50. Meno probabile, a 5.00, la permanenza al Galatasaray, dove è tornato dopo la fine del prestito all’Aston Villa. Medesima quotazione per le prime candidate italiane, ossia il Milan, desideroso di inaugurare l’era post-Pioli con un colpo importante in entrata, e il Napoli, pronto a tornare a competere per i primi posti dopo un campionato deludente. Più staccate, a 7.00, le piste che portano alla Juventus, già accostata più volte al nome di Zaniolo negli ultimi anni, all’Arabia Saudita e alla MLS. A 10.00, poi, è stimata una replica dell’esperienza con i Villans (stessa quota su Better Lottomatica).