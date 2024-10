L'intervista di Zambrotta: le parole sulla Juventus e Thiago Motta

"L’Inter ha dominato la scorsa Serie A, quindi è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa, che senza le coppe può recuperare e preparare al meglio le partite.ha fatto molto bene in Champions, ma in Serie A potrebbe fare meglio. Però può lottare per vincere lo scudetto". Cosìsi è espresso sulla lotta scudetto. L'ex giocatore della Juventus ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport toccando vari punti che riguardano i bianconeri e parlando di"Motta è un ottimo allenatore: ho giocato con lui a Barcellona e poi lo sono andato a trovare quando allenava a Bologna. È giovane ma di grande personalità, non ha paura di portare avanti le sue idee e le sue scelte. Ti dice le cose in faccia e lancia anche i giovani, che è un bene per la Juve"."Era molto estroverso essendo brasiliano, un giocatore di grande qualità e intelligenza tattica. Da allenatore è completamente diverso: lo vedo più pacato, più tranquillo. Da calciatore era più… fumantino"."Ci sono Gatti, Kalulu ed eventualmente Danilo che potrebbe giocare centrale anche se non è il suo ruolo. Però se la Juventus andasse avanti in Champions League potrebbe cercare un sostituto per dare una mano alla rosa e al reparto. Secondo me però dovrebbe recuperare Danilo: lo reputo importante per la Juventus, per personalità ed esperienza"."Sicuramente è stato bravo Giuntoli, che ha capito subito le qualità del giocatore e che poteva essere una pedina importante nella Juventus: può fare il terzino o il centrale, è un giocatore duttile con carattere e personalità, non molla mai ed è sempre sul pezzo. Non so quali siano stati i pensieri della dirigenza milanista, forse lo ha ceduto per questioni legate al mercato".