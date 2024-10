Gianluca Zambrotta ha parlato dei bianconeri a margine della Padel Pro Am Cup di Viareggio. L'ex difensore della Juventus e campione del mondo nel 2006, intervistato da TMW, ha toccato diversi argomenti, parlando anche dei bianconeri e del loro percorso in campionato, oltre all'infortunio di Bremer e un paragone con Andrea Cambiaso. Il classe 1977 ha spiegato che vede dei miglioramenti nella squadra di Motta, ma la sua favorita per la vittoria dello scudetto è un'altra.



Le parole di Zambrotta sulla Juventus





SULLA JUVENTUS E MOTTA - 'Ha scelto un mister giovane, che ha fatto bene col Bologna e sta facendo vedere grande personalità e carattere. La rosa e la squadra c'è, ha fatto benissimo in Champions, forse un po' più fatica in campionato. Ma rispetto agli altri anni si vede una Juventus un po' più coraggiosa, che gioca a viso aperto come ad esempio col Lipsia. Secondo me alla lunga può dire la sua per il campionato'.

SU BREMER E CAMBIASO - 'Non mi piace mai fare paragoni perché ogni calciatore ha le sue caratteristiche. Cambiaso è cresciuto veramente tanto negli ultimi anni, può giocare in più ruoli, come me ha questo dono della duttilità e per un allenatore è importante perché ti dà affidabilità. Sono molto contento per quello che sta facendo, lo vedo da fuori ed è un bravo ragazzo che lavora, umile e dà il massimo. Bremer? Mi dispiace, sono infortuni pesanti. La Juve perde un pezzo importante in difesa, Motta cercherà di trovare la soluzione ideale per sostituirlo. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per una pronta guarigione'.



FAVORITA PER LO SCUDETTO - 'L'Inter rimane la favorita. Chiaro che rispetto al Napoli ha un un percorso più difficile e complicato perché ha la Champions che è diversa rispetto agli altri anni, ma quella nerazzurra resta una delle squadre favorite per vincere il campionato'.