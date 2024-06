A Rai Sport, Mattiaparla così del passaggio del turno degli Azzurri, con il suo gol all'ultimo istante che condanna la Croazia. Ecco le sue dichiarazioni dopo la partita."Soddisfazione immensa, sono emozionato, è una serata bellissima. Era importante pareggiarla per qualificarci come secondi. Si soffre sempre sia in panchina che in campo, siamo stati bravi a restare in partita con un grandissimo secondo tempo. Ci siamo meritati questo pareggio. Il mister è stato bravo a creare questo gruppo, cercheremo di ripagarlo in campo".