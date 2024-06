Mattia, a Sky Sport, parla così dopo il gol-qualificazione dell'Italia."Sono passate tante immagini nella testa, un'emozione indescrivibile. Aver regalato il pareggio alla squadra era importante per qualificarci, sono felicissimo. Il tiro? Non mi ero neanche reso conto... Calafiori mi ha dato un pallone bellissimo, poi la corsa con tutti i ragazzi... Incredibile"."Alex era il mio idolo, avevo il suo poster in camera e ci siamo visti prima della partenza... Poi ci siamo risentiti anche nei giorni scorsi, è stato emozionante".