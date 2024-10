Youth League, le pagelle di Lipsia-Juventus Primavera

Ottima prova delladi Francesco Magnanelli. I bianconeri escono vittoriosi dallo Stadion am Cottonweg di, con un netto 3-0 che dà ottimi segnali in vista dei prossimi impegni. Dopo appena 8 minuti è già vantaggio per la Juve, con unsempre più in forma che concretizza subito un'ottima azione. La Juve si fa spesso vedere davanti, bloccando altrettanto bene i tentativi del Lipsia con un super Radu.Il secondo tempo si apre subito con il gran goal di, che paga però una partita giocata nervosamente, come dimostrano i due cartellini gialli e la conseguente espulsione. La ciliegina sulla torta è il goal di, trovato pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Insomma, le emozioni non sono certo mancate e la Juve torna dalla sua prima trasferta europea con tre punti molto importanti.- L'intervento di piede vale un primo tempo con pochi guizzi (altrui). Quando serve, poi, c'è la risposta. Ed è sempre di livello.- Più largo a destra per far girare meglio e di più il pallone: necessario. Difensivamente, ormai, c'è ben poco di cui discutere.- Elimina la profondità del centravanti e guida i compagni con disinvoltura: dietro, la Juve, passa da lui.- Il Lipsia si muove tanto sul versante opposto, per questo è più preoccupato nell'andare a stringere. Non corre grossi pericoli.- Bene, bravo. In anticipo, in sovrapposizione. Nelle letture, soprattutto. Bene anche nelle ripartenze, tentate spesso dal numero 7.(dall'82'- Un ingresso perfetto per l'attaccante bianconero, con un goal dopo pochi minuti e uno sfiorato subito dopo: un ottimo esempio di come farsi trovare pronti)- Meno appariscente, ma comunque sostanzioso. I compagni lo chiamano spesso. Lui risponde quando riesce.- Primo tempo pulito, senza grossi guizzi. Ugualmente utile, solo - alle volte - un po' perso nella mediana. Nella seconda frazione, però, cambia tutto: il goal lo esalta, ma gioca troppo nervosamente e questo gli costa due ammonizioni e il cartellino rosso di conseguenza.- Ha iniziato alla grande, ha proseguito a sprazzi. Ci può stare, ma da lui la Juve vuole sempre qualcosa in più (dal 95'sv)- Più tocchettini e meno tocchi. Però è il baricentro qualitativo della squadra, tanti palloni passano da lui, infatti a fine partita è uno dei più stanchi. Se trova continuità in partita, è un'arma pazzesca (dal 95'sv)- Una grande occasione e non perdona niente e nessuno. Il goal sblocca la Juve e spaventa il Lipsia: ci voleva. Nel secondo tempo è comunque pericoloso, ma gestisce meglio le energie (dal 76'- Si fa trovare spesso dai compagni ed è propositivo nella fase offensiva)- All'inizio vaga tanto, senza trovare una meta. Poi s'aggiusta, in qualche modo. E trova l'assist al bacio (dall'82'sv)- La Juve ha solide certezze, e non ci sono discussioni. Manca forse, a tratti, in cattiveria, nei contrasti. E sì, pure nelle palle sporche. La sensazione? E' che tutto questo "resto", alla fine, arriverà. Il risultato di oggi parla chiaro.