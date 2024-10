Youth League, le pagelle di Juventus-Stoccarda

Zelezny 5.5 - Una bella parata a inizio secondo tempo su Korkut, ma prende il secondo gol sul suo palo. Sul terzo tocca ma non riesce a evitare la rete.

Martinez 6 - Una partita pulita, senza sbagli particolari ma neanche guizzi importanti. Sul finale non riesce a fermare Freßle in contropiede e lo Stoccarda trova il terzo gol.

Gil Puche 5.5 - Fatica più di Martinez a coprire. Dal 74' Montero 6 - Entra bene in partita, coprendo i palloni che arrivano dalle sue parti.

Boufandar 6 - Nel primo tempo gioca diversi palloni importanti, soprattutto lanciando Vacca e Pugno. Nel secondo tempo si vede meno. Dal 78' Scienza sv

Crapisto 6.5 - Sempre al centro del gioco bianconero. Aiuta tanto in entrambe le fasi, spendendo tante energie e con delle belle giocate.

Pugno 6 - Partita sporca, non è tra i più pericolosi della Juve ma gestisce tantissimi palloni coprendo molto bene e servendo i compagni spalle alla porta. Dal 78' Lopez sv

Vacca 7.5 - Il migliore dei bianconeri. Grinta, giocate importanti e tantissimi palloni toccati: il numero 10 è un riferimento davanti, e con i due gol manda in vantaggio e prima e tiene a galla poi la Juve: peccato per il gol subito all'ultimo.

Pagnucco 6 - Una gara abbastanza anonima per il capitano bianconero, che aiuta in difesa ma senza brillare particolarmente.

Finocchiaro 6 - Come per il resto della squadra, nel primo tempo è propositivo con diversi guizzi sulla sinistra, nel secondo fatica a farsi vedere. Dal 74' Biliboc 6 - Un buon ingresso per il numero 17, che va vicino due volte al gol con due buoni tentativi: peccato.

Ngana 5 - Macchinoso e spesso fuori dal gioco della Juve. Appare spaesato in mezzo al campo, oggi non è la sua giornata. Dal 74' Ripani sv

Savio 6.5 - Un’ottima prestazione nel primo tempo: tanta corsa e letture precise, nella seconda metà di gioco cala il suo ritmo, come quello della squadra.

Magnanelli 6 - La Juve gioca una partita dai due volti: nel primo tempo i bianconeri attaccano molto e sono aggressivi, ma subiscono gol al primo tiro. La seconda metà di gioco ha un ritmo decisamente più basso e nonostante il pareggio agguantato a 5 dalla fine, lo Stoccarda vince con una rete all'ultimo respiro.

Prima sconfitta stagionale in Youth League per la Juventus. I bianconeri dipassano in vantaggio con una grande rete dida fuori area al 14’, ma subiscono il pareggio a un minuto dalla fine del primo tempo con Bujupi. Nella seconda metà di gara gli ospiti trovano il vantaggio con Luers, ma Vacca pareggia con una doppietta a 5 dalla fine. Tutto qui? No, perché lo Stoccarda riesce a trovare il gol all'ultimo respiro con Freßle, che segna in contropiede subito prima del fischio finale.