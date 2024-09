Youth League, Juve-PSV: le formazioni ufficiali

: Radu, Montero Benia, Martinez Crous, Gil Puche, Pagnucco, Ripani, Boufandar, Nisci, Florea, Vacca, Pugno. A disposizione: Zelezny, Ventre, Crapisto, Scienza, Finocchiaro, Bassino, Keutgen, Ngana, Lopez Comellas. Allenatore: Magnanelli. PSV Eindhoven: Kuijsten, Waayers, Raap, Bos, Manuhutu, De Guzman, Quispel, Van Den Berg, Bahaty, Jager, Thomas. A disposizione: Janssen, Gomez Van Hoogen, Merien, Khaderi, Mulders, Fernandez, Beerens, Bouhoudane, Bassey,. Allenatore: Heilmann.

La Juventus Under 20, guidata da mister Francesco Magnanelli, si prepara al debutto stagionale in Youth League. I giovani bianconeri, al campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo, affronteranno la squadra giovanile del PSV Eindhoven, proprio come la Prima Squadra nel loro esordio in Champions League.L'atteso incontro vedrà confrontarsi due formazioni ambiziose, pronte a mettere in mostra i talenti del futuro. Di seguito, le scelte di formazione dei due allenatori per questo importante match.