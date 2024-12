Youth League, Juventus-Manchester City: le pagelle

Finisce in pareggio l'ultima gara della prima fase di Youth League della Juventus. I ragazzi di Magnanelli giocano un'ottima prima parte di gara, sbloccando il match al 18' con Mazur, il più veloce a mettere il pallone in rete dopo il palo colpito da Gil Puche su calcio d'angolo. Dopo una fase di maggior controllo dei bianconeri, però, il Manchester City ha trovato il gol del pareggio con una bella conclusione di Samuel, che quasi da terra mette il pallone all'incrocio dei pali, dove Radu non può arrivare. Nel secondo tempo i ritmi calano ed entrambe le squadre si presentano meno davanti, con qualche occasione da tutti e due i lati. La Juve ora rimane in attesa del prossimo avversario nel suo percorso di Youth League, mentre in campionato giocherà domenica in trasferta contro il Milan.Una buona partita da parte sua, sul gol non può nulla ma si fa trovare pronto su diverse occasioni, soprattutto l'uscita a inizio secondo tempoPartita pulita, soffre alcune incursioni avversarie nel secondo tempo ma insieme a Gil Puche e Savio rimane attentoIl numero 4 è sempre preciso sia nelle letture sia nei palloni lunghi per i compagni più avanti. Sul gol è decisivo il suo colpo di testaUn ottimo primo tempo in cui il Manchester City non passa quasi mai dal suo lato, nel secondo si spegne ma rimane comunque attentoUn'altra prestazione importante del numero 17, che è tra i migliori dei suoi con tante incursioni e tentativi pericolosi, soprattutto il tiro a giro a fine primo tempo. Dal 74'Entra molto bene ed è protagonista di diverse discese sulla fascia destra, più volte sfiorando l'assistIl numero 5 torna titolare e lo fa con una bella prestazione, lega molto i due reparti e salta spesso l'uomo a centrocampoNel posto giusto al momento giusto sul gol, per il resto una partita molto equilibrataUn ritorno gradito per Magnanelli, infatti la sua partita è buona: aiuta in entrambe le fasi e dà spintaAncora un'altra ottima prestazione del numero 10, che si rende sempre pericoloso sia con le conclusioni da fuori sia con le sue incursioni. Dall'87'Non è la sua partita: poco presente in mezzo al campo, oggi sembra non trovare la posizione giusta. Dal 74'In attacco il suo sostegno è evidente, infatti i compagni riescono a giocare in maniera più semplice. Il numero 9 è spesso pericoloso ma non riesce a trovare la rete