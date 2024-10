Anche il presidente #Ferrero, con Gianluca #Pessotto a seguire la Youth League ⚪️⚫️ pic.twitter.com/NKb8G5pWwa — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) October 2, 2024

Giornata di Champions League per la Juventus, ma non solo. La prima squadra scenderà in campo alle 21:00 alla Red Bull Arena, ma in questi minuti sono in campo le Primavere di entrambi i club. Allo Stadion am Cottonweg, infatti, è di scena la Youth League e per i bianconeri ci sono due ospiti speciali in tribuna. Si tratta del presidente della Juventus Gianluca Ferrero e Gianluca Pessotto, ex giocatore bianconero e oggi Football Teams Staff Coordination Manager. I due hanno osservato il primo tempo dei ragazzi di Magnanelli, che sono andati in vantaggio al termine del primo tempo grazie a un grande gol di Alessio Vacca dopo appena 8 minuti.