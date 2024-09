La nuova idea: Yildiz alla Zirkzee?

Lasta vivendo un momento decisamente complicato per quanto concerne il rapporto con il goal in questo segmento iniziale di stagione. Il club bianconero - che complessivamente ha messo a referto 9 goal in 6 partite tra Serie A e Champions League - è soprattutto tra i confini nazionali che sta faticando più del previsto a dare sostanza e prolificità alla fase realizzativa. I campanelli d'allarme, infatti, non mancano: in campionato la Juve è reduce da tre 0-0 consceutivi, maturati rispettivamente contro Roma, Empoli e Napoli. Alle problematiche del collettivo si aggiungono anche quelle dei singoli. Su tutte quelle di: l'attaccante serbo non segna da un mese, ovvero dalla doppietta dello scorso 26 agosto contro il Verona. Da quel momento l'attaccante serbo si è letteralmente inceppato, con il punto più basso che è stato raggiunto proprio contro il Napoli, quando Thiago Motta l'ha tolto al termine del primo tempo.Secondo quanto riferito da Tuttosport, Thiago Motta starebbe studiando nuove soluzioni per rendere più imprevedibile e soprattutto più efficace il suo reparto avanzato. Il tecnico bianconero starebbe infatti ragionandp ad un'ipotesi suggestiva, ovvero collocando Kenan Yildiz nel ruolo di 'falso nove' andando a ricalcare ciò che Joshua Zirkzee ha fatto nel Bologna di Thiago Motta nella passata stagione. Una soluzione che vedrebbe la Juve - qualora lo scenario si concretizzasse - rinunciare ad un epicentro offensivo nel 4-2-3-1 per affidarsi ad un calciatore più mobile, capace di legare il gioco e soprattutto svariare su tutto il fronte per consentire gli inserimenti dei compagni. Una mossa che potrebbe giovare anche ai vari McKennie, Koopmeiners e Nico Gonzalez, i quali si troverebbero davanti spazi invitanti da attaccare. Ad oggi rimaniamo però nel campo delle ipotesi e, probabilmente, soltanto dal ritorno di Conceicao dall'infortunio, l'ipotesi al vaglio potrebbe assumere i connotati della realtà.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui