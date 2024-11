Yildiz, Weah o Koopmeiners: chi gioca al posto di Vlahovic



Conferma per Weah?

Dopo le indiscrezioni di ieri, oggi è arrivata la conferma in conferenza stampa dell'assenza di Dusan Vlahovic, che dopo Milan e Aston Villa salterà anche il Lecce. Il centravanti serbo era tra i giocatori indisponibili quello che aveva più chance di essere presente, niente da fare;dovrà nuovamente fare a meno del suo attaccante.Contro il Milan aveva giocatoinsieme a Weston Mckennie in posizione più avanzata; esperimento non riuscito tanto che contro l'Aston Villa in Champions, il tecnico ha cambiato inserendo Timothy Weah da centravanti con l'olandese alle sue spalle. E con il Lecce chi giocherà al posto di Vlahovic? Oltre a Koopmeiners e, che fino a qui però è sempre partito dalla sinistra.Anche l'esperimento Weah, se pur avesse già giocato in passato da attaccante, non ha convinto; la Juve non è riuscita nuovamente a segnare e ha creato nel complesso poco. Terzo cambio in vista nel giro di una settimana come sostituto di Vlahovic? No, Motta dovrebbe affidarsi ancora allo statunitense, che comunque, tra le difficoltà, ha soddisfatto maggiormente l'allenatore. Ed Yildiz ancora a sinistra, con Koopmeiners a supporto di Weah. A destra non si tocca Conceicao. Insomma