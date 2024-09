L'esperimento Yildiz punta? Nulla di strano

La Juventus ha avuto un periodo di annebbiamento sotto porta n campionato con i tre pareggi di fila con Roma, Empoli e Napoli. Tutti e tre chiusi senza segnare. In mezzo c'è stato l'exploit in Champions League contro il PSV, gara che ha visto i bianconeri trovare la via del goal per tre volte con Yildiz, McKennie e infine Nico Gonzalez. Alla nuova Juventus di Thiago Motta si è rimproverato di non riuscire a creare delle chiare occasioni da gol e il gioco decisamente più aggressivo rispetto al passato. Una situazione che sta spingendo il tecnico a trovare delle nuove soluzioni per ovviare al problema.La fiducia del tecnico bianconero nei confronti di Vlahovic è chiara e il serbo ha le qualità per uscire dal tunnel. Però una soluzione alternativa va trovata e per questo motivo Thiago Motta negli ultimi giorni ha provato una nuova versione di Yildiz . Il turco ha dato dei bei segnali in questa prima fase di stagione, trovando anche la rete splendida in Champions League contro il PSV. L'ex Bayern Monaco è stato provato infatti come riferimento centrale del reparto attaccanti. Non è una bocciatura per l'ex Fiorentina, questo è giusto sottolinearlo. Ma la scelta, tatticamente parlando, non sarebbe poi così strana. Si tratterebbe di un attacco molto più snello.Il turco ama giocare con la palla tra i piedi, sa lavorare bene la sfera e saprebbe districarsi in questo lavoro. Una soluzione che darebbe anche una discreta quantità di fantasia. Questo è uno scenario che potrebbe tornare molto utile contro squadre che tendono a chiudersi a riccio all'interno della propria area. Thiago Motta aveva fatto un lavoro simile con Zirkzee, permettendogli di esplodere definitivamente e trovando così l'equilibrio perfetto per il Bologna. Nella sua carriera da allenatore Motta ha abituato il palcoscenico a queste soluzioni tattiche.





