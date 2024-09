Juve, l’esperimento in allenamento

: questo l’approccio dicon Dusan Vlahovic . Davanti ai microfoni, l’allenatore, in diverse occasioni, ha fatto quadrato intorno all’attaccante. Una scelta per nulla banale, un argomento su cui il tecnico si è dilungato – e non succede spesso in sede di conferenza stampa -, e che si può riassumere così: l’attaccante serbo non si tocca, se non segna è perché non lo mettiamo nelle migliori condizioni, se la squadra non prende gol è anche merito suo.E poi c’è il bastone che prende la forma di una bocciatura pesante. Come quella sostituzione al 45’ di Juventus che ha aperto interrogativi e lasciato i più con diversi dubbi al momento del ritorno in campo delle squadre; dubbi non sciolti al 90’. Ma il messaggio è sembrato chiaro:Il messaggio di, racchiuso tra le mura della Continassa, è che anche altri effettivi in rosa possono ricoprire quel ruolo al centro dell’attacco. Uno su tutti, Kenanche in questi giorni è stato provato da riferimento centrale di un attacco certamente meno fisico, ma più tecnico e imprevedibile. Unalla– con le dovute differenze -, per una Juve più simile al Bologna dei miracoli – ancora, con le dovute differenze -, uno scenario che può far preoccupare Vlahovic, o stimolarlo.