Dopo la doppietta segnata a San Siro contro l'Inter,vuole assolutamente tornare al goal con lanel derby di questa sera contro il. Un po' perché per lui sarebbe l'occasione per fare un bel regalo al suo idolo, che proprio oggi compie cinquant'anni, un po' perché sa di poter entrare ancora di più nella storia: con una rete, infatti, il turco (19 anni e 189 giorni) si piazzerebbe al terzo posto nei record dei più giovani marcatori bianconeri nella stracittadina dopo Felice Placido Borel (18 anni e 243 giorni) e Bruno Nicolè (18 anni e 244 giorni), come scrive La Gazzetta dello Sport.